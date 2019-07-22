Lenovo вернулась в Россию

В рамках достигнутого соглашения мобильные устройства Lenovo вновь появятся на российском рынке. В первую очередь, устройства можно будет купить в официальном интернет-магазине компании Lenovo.Store. Также они будут доступны в розничной сети Hitbuy и в остальных федеральных сетях ритейлеров. Новые смартфоны китайской компании также намерена продавать объединенная компания “Связной-Евросеть”.

“В предыдущие годы Lenovo занимала заметную долю на рынке смартфонов. С возвращением компания имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте”, — сообщил директор по закупкам в “Связной-Евросеть”.

Напомним, что еще в январе 2017 года лидировала среди всех китайских брендов на российском рынке смартфонов. Ей принадлежало 7% рынка в количественном отношении. Но уже в апреле 2017 года официальные поставки смартфонов Lenovo в Россию прекратились: это было связано с желание китайской компании заняться продвижением бренда Motorola, мобильное подразделение которого она приобрела в 2014 году у Google. К сожалению, этот бренд почти не привлек внимания потребителей на российском рынке.