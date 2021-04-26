Lenovo выпустила бюджетный смартфон с большим аккумулятором и NFC

Moto G20 оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600 х 720 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Сердцем смартфона выступил чипсет Unisoc T700 с восьмиядерным CPU и GPU Arm Mali-G52 частотой 850 МГц. Работает Moto G20 на базе Android 11 с интерфейсом MY UX. Аппарат получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.

Moto G20 имеет четырехмодульную камеру на 48, 8, 2 и 2 Мп, Что касается селфи-камеры, она получила датчик на 13 Мп. Отдельно стоит отметить энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, наличие NFC, USB-C, стандартного порта для наушников и влагозащиты IP52.