Lenovo выпустила смартфон с максимально разогнанным флагманским процессором

Компания Lenovo представила флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro. Он получил топовые характеристики и отличается от прочих китайских флагманов специальным разгоном для процессора Qualcomm Snapdragon 855 и системой жидкостного охлаждения.

У стандартного Snapdragon 855 блок мощных ядер Kryo Gold работает на частоте 2,42 ГГц, а в Lenovo Z6 Pro их разогнали до 3 ГГц, это даёт 24% прироста производительности.

Lenovo Z6 Pro оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2340 пикселей), сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран, основной четверной камерой 48+16+2+8 Мп, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой.

Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie и ZUI 11. Lenovo Z6 Pro предлагается по таким ценам: 430 долларов за 6+128 ГБ, 446 за 8+128 ГБ, 565 за 8+256 ГБ и 744 за 12+512 ГБ. Продажи начнутся 29 апреля 2019 года.