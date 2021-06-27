Lenovo выпустит первый в мире смартфон на базе Snapdragon 895

Так, по словам генерального менеджера подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае Чэнь Цзинья (Chen Jin), компания намерена выпустить до конца текущего года новый флагман. Точная дата анонса не разглашается. Инсайдеры же заявляют, что речь о первом в мире смартфоне на базе Snapdragon 895.

На данный момент о грядущем процессоре мало что известно. Даже неизвестно точное название однокристальной системы — Snapdragon 895 или Snapdragon 898. Источники же ранее говорили о том, что Qualcomm Snapdragon 895 оснастят новыми ядрами Cortex-V9 Kryo 780, а в качестве графического процессора выступит Adreno 730.