Lenta.ru разыграет iPhone 15 среди своих читателей

Для участия в розыгрыше достаточно создать аккаунт на Lenta.ru через безопасный и удобный сервис авторизации Сбер ID.

После регистрации, участникам необходимо указать актуальный email, который будет использоваться для присвоения уникального кода каждому участнику и для связи в случае выигрыша.

Те, кто уже имеет аккаунт на Lenta.ru, должны выполнить новый вход через Сбер ID для участия в розыгрыше.

Всего в конкурсе будут разыграны 8 смартфонов iPhone 15 и 20 беспроводных наушников. Подробные условия и правила участия доступны на официальной странице конкурса на сайте Lenta.ru и в личном кабинете каждого участника.

Результаты розыгрыша будут объявлены в почте и аккаунте на сайте издания.