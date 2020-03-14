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Летний флагман Samsung Galaxy Note 20 может получить гибкую версию
На это намекает патент компании
В сети появилась информация о том, что летний флагман Samsung Galaxy Note 20 может получить гибкую версию. Об это свидетельствует патент, который был подан южнокорейской компанией.
Согласно опубликованным данным, в патенте речь идет о гибком смартфоне со стилусом, который представлен в форме книжки. Напомним, что наличие патента не говорит о том, что компания действительно имеет планы на разработку данного смартфона. Однако если брать в расчет планы Samsung на рынок гибких смартфонов - такой исход вполне реальный.
Также, по словам источника, в патенте упоминается технология, благодаря которой можно масштабировать видимый изгиб экрана. Аналогичная технология, к слову, уже используется в Galaxy Fold, и у Galaxy Z Flip.