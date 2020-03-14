Летний флагман Samsung Galaxy Note 20 может получить гибкую версию

Согласно опубликованным данным, в патенте речь идет о гибком смартфоне со стилусом, который представлен в форме книжки. Напомним, что наличие патента не говорит о том, что компания действительно имеет планы на разработку данного смартфона. Однако если брать в расчет планы Samsung на рынок гибких смартфонов - такой исход вполне реальный.