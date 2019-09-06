LG анонсировала на IFA 2019 флагман с двумя экранами

Сама компания видит применение второго экрана в том, чтобы запускать два разных приложения одновременно, либо на нижнем экране открывать клавиатуру, а сам текстовый документ в верхнем. Что касательно внутренней составляющей устройства, то работает LG G8X на базе Snapdragon 855, при этом в продажу поступит лишь одна версия — с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней, но при этом будет иметься поддержка карт формата microSD. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а значит устройство должно работать от одного заряда около полутора дней. Но, по словам Engadget, при включенном втором экране, смартфон “живет” лишь один день.