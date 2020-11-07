LG анонсировала три бюджетных смартфона

Все три модели получили ЖК-экраны FullVision IPS на 6,52 дюймов с разрешением HD+. Работают смартфоны на базе процессора Helio P22 с аккумулятором емкостью 4000 мАч. LG W11 получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти, LG W 31 - 3/64 ГБ, тогда как LG W31+ оборудовали 4/128 ГБ памяти.

G W31 и W31+ оснащены трехмодульными камерами, состоящие из основного датчика на 13 Мп, сверхширокоугольного на 5 Мп и датчика глубины на 2 Мп. LG W11, в свою очередь, имеет два модуля на 13 и 2 Мп.

Стоимость младшей модели составляет порядка 130 долларов, в то время как LG W 31 оценили в 150 долларов, а LG W31+ - в 160 долларов.