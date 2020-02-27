LG без лишнего шума анонсировала свой новый флагман LG V60 ThinQ 5G

Так, устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865? оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем собственного производства с разрешением Full HD+. Также смартфон имеет аккумулятор емкостью 5 000 мАч и всего лишь двойную основную камеру с модулями на 64 и 13 Мп. Фронтальная камера характеризуется разрешением 10 Мп. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, в то время как постоянной — все 128 ГБ. Из интересного можно отметить, что LG V60 ThinQ 5G имеет в наличии 32-разрядный ЦАП (Quad DAC), стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.