LG готовит смартфон с огромной дырой в экране

Офис интеллектуальной собственности Республики Корея выдал компании LG Electronics патент на смартфон с безрамочным дизайном.
Часть патентных эскизов показана в цвете. Одно из изображений в патенте даже показывает кнопки навигации. Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.
Безрамочный смартфон LG получил большое отверстие в экране по центру, в котором размещается фронтальная камера и два дополнительных датчика. В отличие от смартфонов Samsung, здесь отверстие выглядит крупнее.
Дизайн несколько напоминает грядущий флагман Samsung Galaxy Note 10, чей анонс ожидается уже завтра, 7 августа 2019 года.