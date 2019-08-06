LG готовит смартфон с огромной дырой в экране

Безрамочный смартфон LG получил большое отверстие в экране по центру, в котором размещается фронтальная камера и два дополнительных датчика. В отличие от смартфонов Samsung, здесь отверстие выглядит крупнее.

Дизайн несколько напоминает грядущий флагман Samsung Galaxy Note 10, чей анонс ожидается уже завтра, 7 августа 2019 года.