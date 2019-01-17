LG готовит смартфон с подключаемым вторым экраном

Компания LG Electronics готовит новый флагманский смартфон с вспомогательным вторым дисплеем к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Об этом рассказало издание CNET со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Интересно, смартфон не будет складным. Вместо этого второй экран будет подключаемым и сможет удваивать доступную площадь экрана на смартфоне. Источник описывает решение как своего рода чехол с экраном. Скорее всего, смартфон выйдет под названием LG G8. Складной смартфон с гибким экраном LG тоже готовит, но это другая модель.

Согласно более ранним утечкам, LG планирует выпустить флагманский смартфон LG G8 в Корее и на международном рынке уже в конце марта 2019 года. Версия LG G8 с поддержкой LTE впервые для компании получит систему трёхмерного сканирования лиц пользователей. В отношении LG G8 также сообщается, что он получит каплевидный вырез, а не входящий в моду «дырявый» дисплей.