LG изобрела смартфонную камеру с бесшовным 9-кратным оптическим зумом

Представители LG Innotek отметили, что их разработка совместима с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и прямо сейчас активно оптимизируется специалистами LG и Qualcomm.

Инсайдеры считают, что новый модуль камеры может быть включен в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.