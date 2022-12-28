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10:15, 28 декабря 2022
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LG изобрела смартфонную камеру с бесшовным 9-кратным оптическим зумом

Ждём её в iPhone 15 Ultra

LG Innotek занимается разработкой различных компонентов для индустрии смартфонов. На этот раз команде подразделения удалось создать новый перископический объектив с подвижными компонентами.

LG изобрела смартфонную камеру с бесшовным 9-кратным оптическим зумом

Фото: Patently Apple

Уникальная особенность свежего продукта — возможность плавно переходить в диапазон от четырёхкратного оптического зума к девятикратному. Итоговые снимки будут получаться без какой-либо потери качества.

Более того, свежая разработка получилась более компактной и гибкой, чем решения прошлых поколений.

Сообщается, что в объективе LG используется привод зума, аналогичный тем, что используются в беззеркальных или цифровых зеркальных камерах. Он точен до микрометра и позволяет объективу переключаться между уровнями зума без потери разрешения или качества изображения.

LG изобрела смартфонную камеру с бесшовным 9-кратным оптическим зумом

PhoneArena

Представители LG Innotek отметили, что их разработка совместима с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и прямо сейчас активно оптимизируется специалистами LG и Qualcomm.

Инсайдеры считают, что новый модуль камеры может быть включен в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Источник:PhoneArena
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#LG
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