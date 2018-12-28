LG может выпустить сворачивающийся в трубочку смартфон

Компания LG Electronics запатентовала смартфон в необычном форма-факторе. Разработка получила название «мобильный терминал с возможностью свертывания».

Такой смартфон оснащается большим гибким дисплеем, который сворачивается в трубочку внутри одного из боковых блоков. По внешнему виду конструкция напоминает древние свитки. В полностью развёрнутом виде на такой дисплей можно будет выводить до трёх страниц или приложений. Также можно выдвигать экран постепенно, открывая оповещения, колонку с самыми часто используемыми функциями и так далее.