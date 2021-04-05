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Сегодня в 06:56
LG объявила о закрытии смартфонного подразделения в пользу электромобилей
Как ни крути, ушла эпоха
Случилось то, что в последние несколько недель активно предсказывали инсайдеры. Южнокорейский техногигант LG всё же отказался от производства собственных смартфонов.
Об этом представители компании рассказали на официальном сайте бренда. Там же LG отметила, что уйдя с «чрезвычайно конкурентного сектора» смартфонов, производителю удастся на прочих областях.
Выход LG из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключаемые девайсы, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы. LG
Сообщается, что уже выпущенные модели смартфонов компании продолжат продаваться. Также бренд намерен и дальше оказываться сервисную и программную поддержку своих аппаратов.