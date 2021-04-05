LG объявила о закрытии смартфонного подразделения в пользу электромобилей

Об этом представители компании рассказали на официальном сайте бренда. Там же LG отметила, что уйдя с «чрезвычайно конкурентного сектора» смартфонов, производителю удастся на прочих областях.

Выход LG из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключаемые девайсы, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы. LG

Сообщается, что уже выпущенные модели смартфонов компании продолжат продаваться. Также бренд намерен и дальше оказываться сервисную и программную поддержку своих аппаратов.