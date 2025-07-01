LG окончательно завершила поддержку смартфонов — вчера был последний день обновлений

Об этом LG предупреждала еще в апреле, и теперь это стало реальностью. Смартфоны бренда больше не получат ни обновлений операционной системы, ни апдейтов для фирменных приложений, ни даже поддержки через ПК-утилиту LG Bridge.

LG ушла с рынка смартфонов еще в 2021 году, но в течение нескольких лет продолжала выпускать критические обновления и поддерживать серверы. Теперь и эта фаза завершена.

Также компания заявила, что собранные ранее персональные данные пользователей будут уничтожены, за исключением тех, которые обязана хранить по закону.

Владельцам смартфонов LG, которые всё еще продолжают ими пользоваться, рекомендуется перейти на более современные устройства.