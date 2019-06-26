LG отдаст производство бюджетных смартфонов индийцам

Компания LG Electronics представила сегодня в Индии новую серию смартфонов LG W. В неё вошли модели LG W10, LG W30 и LG W30 Pro. Они должны составить конкуренцию серии Galaxy M другой корейской компании — Samsung.

Интересно, что производством этих бюджетных решений занимается индийская компания Micromax. Ранее уже сообщалось о том, что ради снижения убытков LG прекратила производство мобильных телефонов на домашнем рынке и перенести его во Вьетнам. Для индийского же рынка смартфоны будут производиться местной компанией.