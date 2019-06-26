LG отдаст производство бюджетных смартфонов индийцам

Компания LG Electronics представила сегодня в Индии новую серию смартфонов LG W. В неё вошли модели LG W10, LG W30 и LG W30 Pro. Они должны составить конкуренцию серии Galaxy M другой корейской компании — Samsung.
Интересно, что производством этих бюджетных решений занимается индийская компания Micromax. Ранее уже сообщалось о том, что ради снижения убытков LG прекратила производство мобильных телефонов на домашнем рынке и перенести его во Вьетнам. Для индийского же рынка смартфоны будут производиться местной компанией.
Старшие модели W30 и W30 Pro получили дисплеи диагональю 6,26 дюймов и 6,21 дюймов, разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также тройные основные камеры 12+13+2 Мп и 13+8+5 Мп. Младшая LG W10 оснащается 6,19-дюймовым экраном с широкой «чёлкой» и двойной основной камерой 13+5 Мп. Аппаратной основой LG W30 Pro стал Qualcomm Snapdragon 632, а LG W10 и LG W30 — MediaTek Helio P20.
Аккумуляторы у всех трёх моделей имеют ёмкость 4000 мАч. Цены составляют от 130 до 144 долларов.