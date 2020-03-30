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Сегодня 13:03
LG отказалась от флагманской линейки LG G ThinQ
Вместо нее будет запущена новая серия
В сети появилась информация о том, что корейская компания LG, в своем свежем отчете, рассказала о том, что она решила отказаться от флагманской линейки LG G ThinQ. А это значит, что не стоит ждать анонса условного LG G9 ThinQ, слухи о котором периодически появлялись в сети.
Зато в рамках того же отчета компания рассказала, что она намерена запустить новую линейку смартфонов, которые и займут флагманский сегмент рынка. Правда, судя по имеющимся данным, устройство будет основано не на базе топового процессора Snapdragon 865, а будет довольствоваться лишь более бюджетным Snapdragon 765G. Зато новинка от LG получит большой экран диагональю от 6,7 до 6,9 дюймов, а также квадрокамеру с главным датчиком изображения на 48 Мп.
Напомним, что прежде ходили разговоры о том, что именно LG G9 будет построен на базе процессора Qualcomm 700-й серии. Видимо, компания продолжила заниматься разработкой данного смартфона, просто решив переименовать его, чтобы не ассоциироваться с достаточно неудачной в последние годы серией.