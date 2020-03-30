LG отказалась от флагманской линейки LG G ThinQ

Зато в рамках того же отчета компания рассказала, что она намерена запустить новую линейку смартфонов, которые и займут флагманский сегмент рынка. Правда, судя по имеющимся данным, устройство будет основано не на базе топового процессора Snapdragon 865, а будет довольствоваться лишь более бюджетным Snapdragon 765G. Зато новинка от LG получит большой экран диагональю от 6,7 до 6,9 дюймов, а также квадрокамеру с главным датчиком изображения на 48 Мп.