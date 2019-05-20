LG переделает процессоры в смартфонах под себя

Компания LG сейчас переживает не лучшие времена на рынке смартфонов и стремится изменить ситуацию в свою пользу. Корейский производитель LG сообщила о разработке собственного чипа с системой искусственного интеллекта и проприетарным движком LG Neural Engine.

Чип предназначен для «будущих продуктов» LG. Его применение будет очень широким, включая умную бытовую технику, такую как роботы-пылесосы, холодильники и стиральные машины.

LG стала далеко не первым производителем смартфонов, который создал собственный «нейронный» чип. В этой области уже отметились такие гиганты, как Huawei, Apple и Samsung. Интересно, что у крупнейшего мобильного производителя процессоры Qualcomm пока нет отдельного чипа под систему искусственного интеллекта, для этого просто используются мощности всех доступных ядер.