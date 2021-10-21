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LG поможет Apple выпустить первый iPhone без «чёлки»Неужели всё же революция?
Уже в следующем году стоит ждать появление первых iPhone без «чёлки» — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Теперь же стало ясно, кто будет помогать Apple в этом важном для компании переходе.
По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас южнокорейская LG разрабатывает специальные технологии, которые позволят ей выпускать огромное число экраном для новых iPhone 14. Как пишет MyDrivers, в первую очередь разработку начали из-за необходимости производить большое число новых, невыпускаемых ранее дисплеев.
Отметим, что первые слуху заявляли о внедрении в новых iPhone круглого выреза под фронтальную камеру. Но свежие данные опровергают их — якобы, Apple продолжит использовать технологию Face ID, а потому вырез получит форму скруглённого прямоугольника.
Дизайн именно такого iPhone 14 ранее опубликовал популярный интернет-дизайнер Бен Гескин. Его вы можете видеть выше.