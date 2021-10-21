LG поможет Apple выпустить первый iPhone без «чёлки»

По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас южнокорейская LG разрабатывает специальные технологии, которые позволят ей выпускать огромное число экраном для новых iPhone 14. Как пишет MyDrivers, в первую очередь разработку начали из-за необходимости производить большое число новых, невыпускаемых ранее дисплеев.

Отметим, что первые слуху заявляли о внедрении в новых iPhone круглого выреза под фронтальную камеру. Но свежие данные опровергают их — якобы, Apple продолжит использовать технологию Face ID, а потому вырез получит форму скруглённого прямоугольника.