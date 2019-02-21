LG представила простые смартфоны K50 и K40

Компания LG Electronics представила к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, пару недорогих смартфонов LG K50 и LG K40.
Они получили безрамочные дисплеи с разрешением HD+, сканер отпечатков пальцев на задней панели, отдельную кнопку Google Assistant для быстрого доступа к голосовому помощнику, поддержку объёмного звука DTS:X 3D Surround Sound, ёмкие аккумуляторы и прочность по военному стандарту MIL-STD 810G.
LG K50 оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, основной двойной камерой 13+2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч.
LG K40 отличается 5,7-дюймовым дисплеем без вырезов, основной камерой на 16 Мп и фронтальной на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.
Точные рекомендованные цены пока не объявлены.