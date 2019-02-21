LG представила простые смартфоны K50 и K40

Компания LG Electronics представила к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, пару недорогих смартфонов LG K50 и LG K40.

Они получили безрамочные дисплеи с разрешением HD+, сканер отпечатков пальцев на задней панели, отдельную кнопку Google Assistant для быстрого доступа к голосовому помощнику, поддержку объёмного звука DTS:X 3D Surround Sound, ёмкие аккумуляторы и прочность по военному стандарту MIL-STD 810G.