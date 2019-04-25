LG прекращает производство смартфонов в Корее

Южнокорейская компания LG Electronics планирует прекратить производство мобильных телефонов на домашнем рынке и перенести его на существующую фабрику во Вьетнаме. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на корейское информационное агентство Yonhap.

Анонимные источники сообщили журналистам, что LG решила перенести убыточное производство смартфонов из корейского Пхёнтхэка на вьетнамский Хайфон. Этот шаг должен помочь вернуть прибыльность и улучшить конкурентоспособность компании на международном рынке.

Мобильное подразделение LG убыточно уже семь кварталов подряд. На данный момент LG есть производственные мощности для смартфонов в Южной Корее, Китае, Вьетнаме, Бразилии и Индии. Южнокорейская фабрика предназначена, главным образом, для флагманских моделей и выпускает от 10 до 20% всех смартфонов компании.