LG создала миниатюрный смартфон с огромным гибким дисплеем

Экранный модуль имеет четыре точки сгиба. В развёрнутом виде дисплей получается широкоформатным. Он хорошо подходит для просмотра видео или мобильных игр. В сложенном виде устройство получается миниатюрным.

Конечно, подобную разработку не стоит ожидать на полках магазинов слишком скоро — в её реализации есть многочисленные технические сложности.