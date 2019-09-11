LG создала миниатюрный смартфон с огромным гибким дисплеем

Корейское бюро интеллектуальной собственности выдала компании LG Display патент на новый форм-фактор смартфона. Это компактный смартфон с оборачивающимся 2 раза вокруг основного модуля корпуса огромным гибким дисплеем.
Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.
Экранный модуль имеет четыре точки сгиба. В развёрнутом виде дисплей получается широкоформатным. Он хорошо подходит для просмотра видео или мобильных игр. В сложенном виде устройство получается миниатюрным.
Конечно, подобную разработку не стоит ожидать на полках магазинов слишком скоро — в её реализации есть многочисленные технические сложности.