LG создаст для iPhone экраны без вырезов и отверстий

Но подэкранная камера для модели iPhone, которая получит такой экран, всё же предусмотрена. Речь идёт о подэкранном модуле камеры UPC1, которая имеет некоторые ограничения по сравнению со стандартными устройствами.

Эта камера захватывает меньше света из-за его прохождения через дисплей. Для решения этой проблемы поставщик создаст специальные линзы, увеличивающие интенсивность света, который достигает камеры.

По инсайдерской информации, такой экран появится не раньше чем в iPhone 18, который увидит свет не раньше 2026 года. Перед этим, в 2025 году, Apple выпустит iPhone 17 с круглым отверстием для фронтальной камеры и подэкранным датчиком Face ID.