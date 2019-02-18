LG видит будущее в 5G, а не в складных смартфонах

Компания LG Electronics планирует сделать ставку на смартфоны для сотовых сетей пятого поколения в попытке возродить собственный смартфонный бизнес. Об этом рассказал топ-менеджер компании журналистам.

По словам главы мобильного направления, первые смартфоны с 5G корейская компания представит на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Также топ-менеджер подчеркнул, что выпускать складной смартфон с гибким дисплеем пока слишком рано и было бы поспешным шагом. Корейский производитель рассматривал возможность представить складной смартфон одновременно с 5G-смартфоном, но было решено не выпускать его пока.

Отметим, что складные смартфоны могут представить на MWC 2019 компании Samsung, Huawei и Xiaomi, а также ряд более мелких китайских производителей.