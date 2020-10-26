LG выпустила "неубиваемый" смартфон за 300 долларов

Смартфон получил ЖК-дисплей IPS на 6,6 дюймов с разрешением HD+. Работает аппарат на базе процессора MediaTek Helio P35 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, основная камера имеет четыре модуля на 48, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера, врезанная в экран, имеет разрешение 13 Мп. Модель оборудована энергоемким аккумулятором на 4000 мАч.

Стоит отметить наличие Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC модуля и USB-C. Смартфон оценили в 300 долларов, что в переводе на российские рубли составляет 22,9 тыс.