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Сегодня в 11:48
LG задумалась о закрытии смартфонного подразделения
По всей видимости, из-за его тотальной убыточности
В сети появилась информация, согласно которой LG на полном серьёзе задумалась отказаться от производства смартфонов. Окончательное решение по этому поводу будет принято до конца марта, а уже в начале апреля компания должна объявить о нём публично.
Что интересно, изначально LG пыталась продать свой мобильный бизнес таким гигантам как Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC. Но в итоге, как пишет РБК, переговоры не увенчались успехом.
Отметим, что ранее в сети уже появлялись слухи, согласно которым корейский бренд приостановил разработку новых смартфонов. Тогда это связывали с провалом LG Wing — одного из самых необычных устройств в телефонном сегменте за последние годы.
Напомним, что за последние 5 лет смартфонное подразделение LG накопило убытков на 4,5 млн долларов.