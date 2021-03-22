LG задумалась о закрытии смартфонного подразделения

Что интересно, изначально LG пыталась продать свой мобильный бизнес таким гигантам как Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC. Но в итоге, как пишет РБК, переговоры не увенчались успехом.

Отметим, что ранее в сети уже появлялись слухи, согласно которым корейский бренд приостановил разработку новых смартфонов. Тогда это связывали с провалом LG Wing — одного из самых необычных устройств в телефонном сегменте за последние годы.

Напомним, что за последние 5 лет смартфонное подразделение LG накопило убытков на 4,5 млн долларов.