Лидирующий в рейтинге DxOMark смартфон Huawei P30 Pro провалил тест селфи-камеры

Если основная камера Huawei P30 Pro сразу заняла лидерскую позицию в рейтинге DxOMark, то селфи-камера подкачала. Она смогла занять лишь четвёртое место, набрав 89 баллов. Смартфон уступил Samsung Galaxy S10+ (96 баллов), Google Pixel 3 (92 балла) и Galaxy Note 9 (92 балла).

За фотосъёмку фронтальная камера Huawei P30 Pro получила 90 баллов, а за видео — 88. Из достоинств отмечаются хорошая экспозиция и широкий динамический диапазон, точный баланс белого, достойная детализация при съёмке вне помещений, хорошо контролируемые шумы, хорошая глубина в снимках с эффектом боке, точная экспозиция и низкий уровень шума при съёмке со вспышкой.

Из минусов отмечается объектив с фиксированным фокусом с ограниченной глубиной резко изображаемого пространства, низкая детализация при съёмке в помещениях и при плохом освещении, ненатуральная отрисовка лиц.