Лимитированная версия Huawei Mate 60 RS Ultimate Design показали на фото

На фото видно, что смартфон получит двухсекционный дизайн, который отличает его от других моделей линейки Mate 60.

Особенностью новинки является использование прямых линий на задней панели, что придаёт устройству особый характер. Кроме того, на задней стороне расположена тройная камера в форме восьмиугольника.