Линейка флагманских смартфонов HONOR Magic7 выйдет раньше ожидаемого

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинки будут анонсированы уже в октябре, что на 2-3 месяца раньше ожидаемого. Для сравнения, HONOR Magic6 был представлен в январе этого года.

Сообщается, что HONOR Magic7 и Magic7 Pro получат новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, который могут и вовсе назвать Snapdragon 8 Elite.

Это решение позволит HONOR конкурировать с другими брендами, такими как Xiaomi, Vivo, Oppo и OnePlus, которые также стремятся выпускать свои флагманы сразу после анонса новых чипов Snapdragon.

По слухам, смартфоны серии Magic7 будут оснащены 50-мегапиксельными камерами OmniVision и перископическими телеобъективами. Также ожидаются OLED-дисплеи, ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев и продвинутые системы распознавания лиц, особенно в модели Magic7 Pro.