11 ноября 2025
Линейка Galaxy S26 выйдет по плану: анонс в январе, запуск — в феврале 2026 года

Что ж, ждем
Несмотря на слухи о переносе релиза, серия Samsung Galaxy S26 появится точно в срок.
Как сообщает издание ChosunBiz, компания подтвердило, что анонс состоится в конце января 2026 года, а в продажу флагманы поступят в феврале.

По данным источника, разработка смартфонов затянулась после решения отказаться от модели Galaxy S26 Edge в пользу S26+, однако проверка аппаратной части прошла успешно, и сроки удалось сохранить.

Флагманская модель Galaxy S26 Ultra получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 во всех странах мира. А вот Galaxy S26 и S26+ будут оснащаться новым Exynos 2600, который стал первым 2-нм мобильным процессором Samsung.

По производительности Exynos 2600 должен соперничать с Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro и Dimensity 9500, предлагая более мощную графику и улучшенную энергоэффективность благодаря выделенному модему 5G.

