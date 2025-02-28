Линейка iPhone «e» от Apple будет обновляться каждый год

Вместо нерегулярных обновлений линейки SE теперь ожидается ежегодный выпуск моделей «e».

По информации аналитиков, после iPhone 16e в следующем году компания представит iPhone 17e. Это похоже на подход Google, которая выпускает более доступные модели Pixel с индексом «a» спустя несколько месяцев после флагманов.

iPhone 16e, представленный недавно, фактически заменил iPhone SE. При этом его цена значительно выше — $599 вместо $429 у предыдущего бюджетного iPhone. Также Apple убрала MagSafe в модели, но оставила топовый чип и поддержку Apple Intelligence.

Если линейка закрепится на рынке, Apple сможет постепенно формировать новую категорию доступных iPhone с предсказуемым графиком релизов.