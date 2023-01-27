Линейка Samsung Galaxy S23 получит лучшее противоударное стекло Gorilla Glass

Сообщается, что данная версия имеет лучшие показатели выживаемости при падении на неровные поверхности, такие как бетон и асфальт. Так, в Corning заявили, что новинка способна выдержать падение на бетон и асфальт с высоты до одного метра, примерно на уровне бедра.

При этом ни производитель Gorilla Glass, ни сама Samsung не уточнили, будет ли стекло покрывать и переднюю, и заднюю панели устройств.

Напомним, что анонс Samsung Galaxy S23 намечен уже на 1 февраля в рамках Galaxy Unpacked. Всего в серии будет три устройства: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.