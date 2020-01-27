Линейка смартфонов Samsung Galaxy S10 упала в цене

Так, Samsung Galaxy S10+, оснащенный 1 Тб памяти, который ранее стоил порядка 1600 долларов или 100,8 тыс рублей сейчас доступен за 1100 долларов или 69,3 тыс рублей. В то же время модификацию Samsung Galaxy S10+ на 128 Гб внутренней памяти можно приобрести за 800 долларов или 50,4 тыс рублей, тогда как раньше она стоила 1000 долларов или 63 тыс рублей.

Кроме того, скидка также коснулась Samsung Galaxy S10 на 128 Гб, стоимость которого упала с 900 долларов до 700.