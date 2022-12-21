Линейке Google Pixel 8 предсказали прорыв по части фотовозможностей

Самым крупным прорывом в свежих устройствах оказался процессор — Tensor G2. Правда, он всё ещё уступает по мощности решениям конкурентов, в том числе Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Судя по всему, флагман 2023 года вновь сделает акцент на камерах и снимках. По данным известного Google-инсайдера Кубы Войцеховского, линейка Pixel 8 получит поддержку функции «ступенчатый HDR».

Отличительной особенностью новой возможности является то, что она полагается не только на софт смартфона, но также и на специальные возможности сенсора камеры. «Ступенчатый HDR» — это достаточно свежее дополнение к сенсорам камер, добавленное на аппаратном уровне.