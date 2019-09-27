Логотип Apple на смартфонах и ноутбуках будет менять цвет в зависимости от типа уведомлений

Apple отмечает в своей патентной заявке, что в некоторых конфигурациях корпус устройства может включать в себя прозрачный элемент, такой как стеклянный слой, в котором может быть сформировано регулируемое украшение. Именно здесь, по мнению экспертов, может идти речь о появлении в устройствах компании возможности менять цвет логотипа в виде надкусанного яблока. К слову, в число девайсов, которые получат новую возможность, входят ноутбуки, смартфоны и “умные” часы.

Напомним, что во времена анонса iPhone 6 в сети ходили слухи о том, что Apple планирует выпустить новый смартфон, в котором фирменный логотип будет иметь функцию подсветки. Как оказалось, в 2014 году у компании не было подобных планов, но последние утечки говорят о том, что, возможно, сейчас купертиновцы готовы к подобного рода экспериментам.