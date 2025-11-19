Лондонские карманники начали оставлять себе только iPhone

Несколько жителей Лондона поделились своими историями о возвращении украденных телефонов. Каждый раз речь шла об Android-устройстве, которое воры посчитали менее привлекательным, чем iPhone. что привело к отказу от нечестно добытых средств.

Источник выделил три примечательных случая. В первом из них преступник на электрическом велосипеде попытался отобрать у пользователя Samsung Galaxy. Когда вор узнал модель, он выбросил телефон и скрылся.

Другой пользователь вспомнил случай, когда встретился с человеком, который сначала казался дружелюбным, но быстро потерял интерес, обнаружив, что у него Android-смартфон.

В третьем инциденте пользователь стал жертвой нападения банды из восьми человек, которые отобрали у него имущество, включая телефон. Удивление Сэма вызвало то, что один из нападавших вернул ему устройство, объяснив, что не нуждается в Samsung.

Но если это айфон, подобной «доброты» от воров ждать не стоит. И это подчеркивается. Вероятно, на чёрном рынке спрос на украденные айфоны, которые могут продавать как восстановленные устройства.