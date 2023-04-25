Лучше качество фото, особенно при плохом освещении: Pixel 8 Pro получит гигантский сенсор камеры

Так, например, в Сети появилась свежая утечка о Pixel 8 Pro. По данным популярного инсайдера Ice Universe, устройство получит обновлённую камеру с датчиком от Samsung, который станет самым большим датчиком когда-либо установленным на устройстве линейки.

Ожидается, что новый сенсор будет значительным улучшением по сравнению с текущими камерами Pixel, которые уже предлагают одно из лучших качеств изображений на рынке.

Новый датчик будет иметь размер около 1 дюйма, что значительно больше текущих 1/1,31 дюйма в Pixel 7 Pro. С помощью данного датчика смартфон сможет захватывать больше света, что приведёт к улучшению качества съемки при слабом освещении и расширенному динамическому диапазону.

Подробности о Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут ожидаются уже в ближайшие пару недель. Полноценный же анонс должен состояться традиционно в октябре.