Лучше качество фото, особенно при плохом освещении: Pixel 8 Pro получит гигантский сенсор камеры

Лучше качество фото, особенно при плохом освещении: Pixel 8 Pro получит гигантский сенсор камерыЗвучит интригующе
Как и каждый год, утечки информации о новых устройствах Google Pixel усиливаются по мере приближения мероприятия Google I/O. В 2023-м оно запланировано на 10 мая.
Так, например, в Сети появилась свежая утечка о Pixel 8 Pro. По данным популярного инсайдера Ice Universe, устройство получит обновлённую камеру с датчиком от Samsung, который станет самым большим датчиком когда-либо установленным на устройстве линейки.
Ожидается, что новый сенсор будет значительным улучшением по сравнению с текущими камерами Pixel, которые уже предлагают одно из лучших качеств изображений на рынке.
Новый датчик будет иметь размер около 1 дюйма, что значительно больше текущих 1/1,31 дюйма в Pixel 7 Pro. С помощью данного датчика смартфон сможет захватывать больше света, что приведёт к улучшению качества съемки при слабом освещении и расширенному динамическому диапазону.
Подробности о Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут ожидаются уже в ближайшие пару недель. Полноценный же анонс должен состояться традиционно в октябре.