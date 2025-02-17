Лучшие OLED-дисплеи Samsung достались не Galaxy S25, а новым iPhone 17

Эти дисплеи на 20-30% ярче прошлогодних M13 и обеспечат более сочную и чёткую картинку.

Парадокс в том, что даже флагманский Galaxy S25 Ultra получил лишь улучшенную версию M13 под названием M13+, но не новейший M14. Samsung, похоже, решила сэкономить на собственных смартфонах, продав передовые панели Apple.

Ранее предполагалось, что M14 достанется только Pro-моделям, но теперь технологию внедрят во всю линейку iPhone 17. Это сделает дисплеи стандартных моделей более премиальными, особенно если подтвердится слух о поддержке 120 Гц.

Напомним, что Galaxy S25 получил фирменный AI ProScaler для улучшения изображения, но так получается, что аппаратно дисплеи уступают тем, что будут у конкурента.