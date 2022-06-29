Лучшие смартфоны 2022 года будут поддерживать трассировку лучей. Как в видеокартах GeForce RTX

И если до последнего её качественной поддержкой могли похвастаться лишь новейшие видеокарты NVIDIA и AMD, а также консоли текущего поколения, то совсем скоро ситуация должна измениться.

Всё дело в том, что ARM анонсировала свой первый графический процессор, оснащённый аппаратными блоками для ускорения трассировки лучей — Immortalis-G715. При этом внедрить его планируется не в ноутбуки, а во флагманские смартфоны.