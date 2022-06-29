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Лучшие смартфоны 2022 года будут поддерживать трассировку лучей. Как в видеокартах GeForce RTX

Технологии развиваются семимильными шагами
За последние несколько лет трассировка лучей стала одной из ведущих графических технологий в сфере игр.
Лучшие смартфоны 2022 года будут поддерживать трассировку лучей. Как в видеокартах GeForce RTX

И если до последнего её качественной поддержкой могли похвастаться лишь новейшие видеокарты NVIDIA и AMD, а также консоли текущего поколения, то совсем скоро ситуация должна измениться.

Всё дело в том, что ARM анонсировала свой первый графический процессор, оснащённый аппаратными блоками для ускорения трассировки лучей — Immortalis-G715. При этом внедрить его планируется не в ноутбуки, а во флагманские смартфоны.

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Сообщается, что RT-блоки Immortalis-G715 способны обеспечить до 300% прироста производительности в обработке рейтрейсинга.

На данный момент нет точной информации, какие именно модели смартфонов оснастят новинкой. Но представители ARM сообщили, что планируют внедрить технологию в устройства, которые выйдут под конец 2022 года.

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