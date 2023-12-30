Лучшие смартфоны 2023 года в бюджетном сегменте

В смартфонах от 20 тысяч рублей и выше цена будет расти не пропорционально росту характеристик … В итоге вы получите все тот же Full HD+ AMOLED-дисплей, но чуть более яркий. Процессоры повышенной мощности, которая будет ощущаться в основном в играх или на переполненном сотней приложений смартфоне спустя год использования. Разве что улучшение качества камер останется наглядным и главным мотиватором потратить на покупку смартфона больше.