Лучшие смартфоны 2023 года в бюджетном сегменте

Лучшие смартфоны 2023 года в бюджетном сегментеИдеально для приятного, но не затратного подарка
Ищете новый смартфон, но не хотите разориться? В руководстве Ленты.ру, которое они писали совместно с главным редактором Ferra.ru Евгением Харитоновым, представлены лучшие бюджетные варианты для разных потребностей, а также другие советы экспертов отрасли.
Что желательно сделать перед покупкой?
Подумайте, что для вас важнее — время автономной работы, качество камеры, производительность или конкретные функции? Знание приоритетов поможет сориентироваться в выборе.
Подумайте о получателе: это подарок? Бюджетные смартфоны могут отлично подойти для детей, пожилых людей или для временного использования.
Сравнение цен — ключевой момент: проверьте различные розничные магазины и онлайн-площадки, чтобы найти лучшие предложения и акции.
Сосредоточьтесь на ключевых характеристиках: отдавайте предпочтение таким важным характеристикам, как объем памяти и оперативной памяти, а не ненужным дополнениям.
Читайте независимые обзоры и мнения пользователей, чтобы понять реальную производительность и потенциальные недостатки.
Лучшие бюджетные варианты:
Менее 7 000 рублей:
- Xiaomi Redmi A2+ и Poco C51: ультрабюджетные варианты с аккумуляторами на 5000 мАч, накопителями на 64 ГБ и Android Go (ограниченная функциональность). Идеально подходят для базовых задач и легкого использования.
До 10 000 рублей:
Samsung с нормальными характеристиками в этой ценовой категории не найти, а Tecno и Infinix до 10 тысяч рублей конкурентоспособны во всем, кроме камеры. Поэтому основная борьба в категории «лучший смартфон до 10 тысяч рублей» происходит между Xiaomi и Realme.
Infinix Hot 30i: Более быстрый процессор, зарядка 18 Вт и полноценный Android по сравнению с A2+/C51. Однако камера средняя.
Realme C51: камера 50 Мп, зарядка 33 Вт и хорошее соотношение цены и качества. На данный момент лучший вариант в этом диапазоне.
До 15 000 рублей:
- Infinix Note 30: Мощный процессор Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 120 Гц и достойная 64-Мп камера. Солидный вариант с небольшими «недостатками», вроде фальшивых объективов камеры.
До 20 000 руб:
В смартфонах от 20 тысяч рублей и выше цена будет расти не пропорционально росту характеристик … В итоге вы получите все тот же Full HD+ AMOLED-дисплей, но чуть более яркий. Процессоры повышенной мощности, которая будет ощущаться в основном в играх или на переполненном сотней приложений смартфоне спустя год использования. Разве что улучшение качества камер останется наглядным и главным мотиватором потратить на покупку смартфона больше.
- Xiaomi Redmi Note 12S и Realme 11: лучшие соперники с AMOLED-дисплеями, 108-Мп камерами и мощными процессорами. Realme заряжается быстрее, но у него нет стереодинамиков и ультраширокой камеры по сравнению с Xiaomi. Оба предлагают отличную цену в рамках данного бюджета.
Ну и напоследок: не бойтесь менее известных брендов, таких как Infinix, если они предлагают нужные вам функции. Помните, что лучший бюджетный смартфон — это тот, который отвечает вашим потребностям и идеально вписывается в ваш бюджет.