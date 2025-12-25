Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Pixel сравнили по качеству зума

Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Pixel сравнили по качеству зумаИ победил «китаец» OnePlus
При 10-кратном увеличении в помещении Pixel оказался худшим из всех. Первое же место занял Samsung S25 Ultra. Аналогичная ситуация была и при 20-кратном зуммировании. При 120-кратном зуме лучше всех справился OnePlus, а iPhone получил меньше всех баллов.
В дневное время объекты при увеличении в 10 раз лучше всего получаются на OnePlus, а хуже всего на Samsung. При увеличении в 20 раз лидирует всё так же OnePlus, а на последнем месте оказывается Pixel. При 120-кратном зуме на первое место выходит Pixel, а хуже всего результат на iPhone.
Если вы любите фотографировать Луну, то лучше всего для этого подойдёт OnePlus. Он выдаёт самое чёткое изображение.
Вывод
Абсолютным победителем в битве стал OnePlus 15. Он набрал 59 баллов и был лучшим в большинстве сценариев за счёт ИИ.
На втором месте с 53 баллами расположился Samsung S25 Ultra, а на третьем месте с 52 баллами — iPhone 17 Pro Max.
И хуже всего для съёмки с зумом подходит Pixel 10 Pro XL.