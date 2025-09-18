«Лучший iPhone для фото и видео с рекордной батареей»: вышли первые обзоры iPhone 17 Pro Max

Смартфон получил три 48-Мп сенсора, включая новsq 4× телеобъектив с кроп-зумом до 8×. Журналисты отмечают, что фото и видео впечатляют детализацией и цветопередачей, а портреты стали ещё более естественными — алгоритмы точнее работают с волосами, очками и фоном.

Фронтальная 18-Мп камера с Center Stage меняет кадрирование «на лету» и даже автоматически переключает ориентацию, если нужно снять горизонтальное селфи.

Дисплей 6,9" Super Retina XDR OLED стал ярче — до 3000 нит, а новое антибликовое покрытие улучшает читаемость на солнце. Внутри — A19 Pro в связке с 12 ГБ оперативки и улучшенной системой охлаждения с паровой камерой: iPhone уверенно справляется с AAA-играми и 4K-видеомонтажом, не перегреваясь.

Автономность называют рекордной для iPhone: до 30+ часов реального использования. Быстрая зарядка восполняет 50% за 20 минут (но мощный адаптер придётся покупать отдельно).

Стоимость стартует с $1199 за 256 ГБ, версия на 2 ТБ впервые доступна только для Pro Max. Обзоры сходятся во мнении: это лучший iPhone для фото, видео и автономной работы.