Лучший смартфон для школьников Xiaomi Poco F3 продают дешевле 27 тысяч рублей

Напомним, что летом, перед наступлением школьного сезона, специалисты Роскачества определи лучший смартфон для школьников. Им, по показателю цена/качество, оказался Xiaomi Poco F3 в модификации на 128 ГБ памяти. “Ситилинк” сейчас продает его со скидкой.

Так, если в обычное время аппарат продается за 32 990 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 26 990. Купить Xiaomi Poco F3 по этой цене можно перейдя по этой ссылке.