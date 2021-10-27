Лучший смартфон для школьников Xiaomi Poco F3 продают дешевле 27 тысяч рублей

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Лучший смартфон для школьников Xiaomi Poco F3 продают дешевле 27 тысяч рублейВ модификации на 6/128 ГБ
Российский ритейлеры "Ситилинк" продает Xiaomi Poco F3 в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти с хорошей скидкой.
Напомним, что летом, перед наступлением школьного сезона, специалисты Роскачества определи лучший смартфон для школьников. Им, по показателю цена/качество, оказался Xiaomi Poco F3 в модификации на 128 ГБ памяти. “Ситилинк” сейчас продает его со скидкой.
Так, если в обычное время аппарат продается за 32 990 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 26 990. Купить Xiaomi Poco F3 по этой цене можно перейдя по этой ссылке.
Напомним, что смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400x1080. Работает он на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Отметим также энергоемкий аккумулятор на 4520 мAч, трехмодульную камеру и наличие модуля NFC.
Источник: Ситилинк