Опубликовано 08 марта 2024, 09:02
1 мин.
«Лучший среднебюджетник»: в сети появились обзоры Nothing Phone (2a)Устройство запало в сердце большинству
Nothing Phone (2a) сумел навести шума! Смартфон, представленный всего несколько дней назад, уже успел завоевать сердца блогеров.
WIRED: «Лучший смартфон за $329». Nothing Phone (2a) очаровывает своим дизайном, дарит приятные впечатления от экрана, камеры и производительности. А фирменная оболочка NothingOS делает использование устройства еще более комфортным.
MKBHD: «Самый красивый смартфон в своей категории». Nothing Phone (2a) не только стильный, но и мощный.
К плюсам устройства относят:
- Необычный дизайн
- Достойный экран
- Хорошую камера
- Быстрый процессор
- Фирменную оболочку NothingOS
- Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
- Высокую производительность
Есть и минусы:
- Видна пыль на прозрачном корпусе
- Нет беспроводной зарядки