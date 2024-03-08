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Телефоны
Опубликовано 08 марта 2024, 09:02
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«Лучший среднебюджетник»: в сети появились обзоры Nothing Phone (2a)

Устройство запало в сердце большинству
Nothing Phone (2a) сумел навести шума! Смартфон, представленный всего несколько дней назад, уже успел завоевать сердца блогеров.

WIRED: «Лучший смартфон за $329». Nothing Phone (2a) очаровывает своим дизайном, дарит приятные впечатления от экрана, камеры и производительности. А фирменная оболочка NothingOS делает использование устройства еще более комфортным.

MKBHD: «Самый красивый смартфон в своей категории». Nothing Phone (2a) не только стильный, но и мощный.

К плюсам устройства относят:

  • Необычный дизайн
  • Достойный экран
  • Хорошую камера
  • Быстрый процессор
  • Фирменную оболочку NothingOS
  • Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
  • Высокую производительность

Есть и минусы:

  • Видна пыль на прозрачном корпусе
  • Нет беспроводной зарядки
Источник:WIRED
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nothing Phone (2)
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#Nothing