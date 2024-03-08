«Лучший среднебюджетник»: в сети появились обзоры Nothing Phone (2a)

WIRED: «Лучший смартфон за $329». Nothing Phone (2a) очаровывает своим дизайном, дарит приятные впечатления от экрана, камеры и производительности. А фирменная оболочка NothingOS делает использование устройства еще более комфортным.

MKBHD: «Самый красивый смартфон в своей категории». Nothing Phone (2a) не только стильный, но и мощный.

К плюсам устройства относят:

Необычный дизайн

Достойный экран

Хорошую камера

Быстрый процессор

Фирменную оболочку NothingOS

Отзывчивый сканер отпечатков пальцев

Высокую производительность

Есть и минусы: