Любимчик сменился: Samsung сделала ставку на Galaxy Z Flip 4 вместо Z Fold 4

Согласно имеющимся данным, корейский техногигант рассчитывает отгрузить суммарно 10 млн единиц обоих устройств. Но куда интереснее то, в каком соотношении компания намерена производить каждую из моделей.

По данным инсайдеров, в 2022 году Samsung сделала ставку на Galaxy Z Flip 4 — его будет произведено 70% от общего числа произведённых складных смартфонов, в то время как на долю Galaxy Z Fold 4 придётся лишь 30%.

Такое решение, судя по всему, связано с тем, что в прошлом поколении именно серия Z Flip показала себя с лучшей стороны.

Напомним, что ориентировочная дата релиза обновлённой линейки Galaxy Z — август 2022 года.