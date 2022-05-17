Любимчик сменился: Samsung сделала ставку на Galaxy Z Flip 4 вместо Z Fold 4

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Любимчик сменился: Samsung сделала ставку на Galaxy Z Flip 4 вместо Z Fold 4И это вполне логичное решение
Прямо сейчас Samsung занимается активным массовым производством сразу двух новых гибких смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.
Согласно имеющимся данным, корейский техногигант рассчитывает отгрузить суммарно 10 млн единиц обоих устройств. Но куда интереснее то, в каком соотношении компания намерена производить каждую из моделей.
По данным инсайдеров, в 2022 году Samsung сделала ставку на Galaxy Z Flip 4 — его будет произведено 70% от общего числа произведённых складных смартфонов, в то время как на долю Galaxy Z Fold 4 придётся лишь 30%.
Такое решение, судя по всему, связано с тем, что в прошлом поколении именно серия Z Flip показала себя с лучшей стороны.
Напомним, что ориентировочная дата релиза обновлённой линейки Galaxy Z — август 2022 года.