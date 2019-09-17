Любители смартфонов издеваются над утечками о "никому не нужном" флагмане Google Pixel 4

Началось все в июне, когда Google опубликовала первые официальные изображения нового устройства, примерно за пять месяцев до его анонса. Практически сразу после “официального” слива, в сети начали регулярно появляться утечки. Пик информационного шума вокруг новых Pixel случился в сентябре, когда различные материалы (от снимков до характеристик Pixel 4) стали публиковаться практически каждый день.
Это не могло не вызвать волну мемов на тему будущих смартфонов от Google — их публиковали как популярные видеоблогеры, так и обычные пользователи интернета.
По последним данным, Pixel 4 будет работать на базе Snapdragon 855, либо его разогнанной версии — Snapdragon 855 Plus. Основная камера будет состоять из двойного модуля. Также устройство получит 6 Гб оперативной памяти и фирменный датчик Soli для управления жестами.