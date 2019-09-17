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Любители смартфонов издеваются над утечками о "никому не нужном" флагмане Google Pixel 4

Мем смешной, а ситуация страшная
16 сентября Google официально объявила о том, что компания представит новое поколение своего фирменного смартфона Pixel чуть менее, чем через месяц — 15 октября в Нью-Йорке. Но что интересно, уже сейчас о смартфоне известно практически все и это очень веселит пользователей сети.

Началось все в июне, когда Google опубликовала первые официальные изображения нового устройства, примерно за пять месяцев до его анонса. Практически сразу после “официального” слива, в сети начали регулярно появляться утечки. Пик информационного шума вокруг новых Pixel случился в сентябре, когда различные материалы (от снимков до характеристик Pixel 4) стали публиковаться практически каждый день.

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Другие производители: сливают фотографии устройств. Google: имеет график утечек. Сначала сливает размеры, потом снимки, видео и в конце устройство в руках

Это не могло не вызвать волну мемов на тему будущих смартфонов от Google — их публиковали как популярные видеоблогеры, так и обычные пользователи интернета.

По последним данным, Pixel 4 будет работать на базе Snapdragon 855, либо его разогнанной версии — Snapdragon 855 Plus. Основная камера будет состоять из двойного модуля. Также устройство получит 6 Гб оперативной памяти и фирменный датчик Soli для управления жестами.

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