Люди начали массово переходить на б/у смартфоны по всему миру

Так, во II квартале 2023 года продажи новых смартфонов продолжали снижаться на 8–11%, за исключением премиальных моделей.

При этом, если верить документу, многие пользователи предпочитают приобретать поддержанные устройства, и это явление лишь усилилось с течением времени.

В I квартале текущего года продажи б/у смартфонов установили новый рекорд, превысив прошлогодние показатели на 14%, что соответствует сумме в $13,3 млрд.

Среди производителей новых смартфонов лидером остаётся Samsung с долей рынка около 22%, за ним следует Apple с примерно 17%, а Xiaomi занимает третье место с долей около 13%.