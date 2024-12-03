Людям надоели складные смартфоны: зафиксировано резкое падение спроса

Одним из факторов падения спроса является уход некоторых производителей с этого рынка. Помимо малознакомых брендов, таких как Infinix, Itel и Tecno, крупные китайские компании, вероятно, также прекратят выпуск складных смартфонов. Одним из кандидатов на уход являются vivo или Oppo, входящие в BBK Electronics.

На данный момент главными игроками в мире складных смартфонов остаются Samsung и Huawei. Несмотря на высокие продажи Galaxy Z Flip 6 в Европе и Корее, модель не пользуется популярностью в США и Китае. Прогнозируется, что поставки Galaxy Z Flip 6 в 2024 году будут на 10% ниже, чем у предыдущей модели.

В 2024 году поставки складных дисплеев Samsung в целом снизятся на 20% по сравнению с прошлым годом, что станет наихудшим показателем с 2021 года. Несмотря на это, компания продолжает лидировать по закупкам складных дисплеев, хотя ее доля на рынке сократилась с 52% до 40%.

В то же время Huawei, несмотря на снижение поставок для модели Mate XT, увеличит свою долю на рынке складных дисплеев в 2024 году с 18% до 33%.