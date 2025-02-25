М.Видео-Эльдорадо объявили российские цены флагманского смартфона HONOR Magic7 Pro

Смартфон поступит в продажу по цене 139 990 рублей, а до 3 марта покупатели получат скидку 10 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (Wi-Fi версию на 128 ГБ) в подарок.

В основе HONOR Magic 7 Pro лежит процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти (расширяемые до 24 ГБ), а также 512 ГБ внутреннего накопителя. Аккумулятор 5850 мА·ч поддерживает 100-ваттную проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку.

Новинка оснащена тройной AI-камерой Falcon: 200-мегапиксельной телефото, 50-мегапиксельным основным HDR-сенсором и 50-мегапиксельным ультрашириком с автофокусом. Встроены LiDAR, AI-улучшение портретов и режимы ночной съемки.

Дисплей на 6.8 дюйма LTPO AMOLED с частотой от 1 до 120 Гц и яркостью 5000 нит поддерживает Dolby Vision. Устройство защищено стеклом HONOR NanoCrystal Shield, имеет IP68/IP69, 3D-сканер лица и ультразвуковой отпечаток пальца.