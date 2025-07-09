М.Видео-Эльдорадо объявили российские цены Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и тройной раскладушки G Fold

Стоимость Z Flip7 начинается от 91 999 рублей, а Z Fold7 — от 148 999 рублей. В период с 9 июля по 7 августа на новинки действуют специальные цены.

Galaxy Z Fold7 стал самым тонким и лёгким Fold в истории бренда. При весе 215 г его толщина в сложенном виде составляет 8,9 мм. Устройство получило 6,5" внешний AMOLED-экран и 8" внутренний дисплей с пиковой яркостью 2600 нит.